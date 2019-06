Adrien Rabiot è un sogno di mercato che per la Juventus rischia di rimanere tale. Secondo quanto riportano i media francesi Liverpool e Manchester United sono in pole per il calciatore che chiede un ingaggio, super da almeno 10 milioni di euro a stagione. Di certo lascerà il Psg in estate a parametro zero. Il club francese lo ha messo fuori rosa dallo scorso dicembre e la sua partenza non è più in dubbio. I bianconeri avevano fatto un sondaggio negli scorsi mesi riscontrando però la volontà del calciatore di prendere solo un ingaggio top. Oltre a United e Liverpool anche l'Everton potrebbe mettere mano al portafoglio ed accontentare le richieste del calciatore.