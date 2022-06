Il futuro di Adrien Rabiot è sempre più incerto e soprattutto, più lontano da Torino ogni giorno che passa. Il centrocampista francese avrebbe infatti lasciato intendere la sua volontà di lasciare il quartier generale della Continassa, ma al momento non sono arrivate proposte concrete al diretto interessato, tantomeno alla società. O forse si, perchè stando a quanto riportato anche dal Corriere dello Sport, il giocatore francese avrebbe rispedito al mittente la proposta fatta dal Newcastle, con Manchester e Psg che restano alla finestra per capire se ci siano reali margini per una trattativa.