Sembra più vicino l'addio alla Juve di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è corteggiato soprattutto in Premier League, campionato dal quale gli sono già arrivate alcune proposte concrete: tra queste quella del Manchester United, che però non lo convince particolarmente, secondo quanto riportato da Tuttosport. I Red Devils, infatti, non giocheranno la prossima edizione della Champions League, inoltre per lui sarebbe molto più semplice lasciare Torino tra un anno, a parametro zero. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.