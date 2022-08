Mamma Veronique, agente di Adrien, continua a sondare le possibili piste di mercato che portino il figlio - in scadenza di contratto nel 2023 -, lontano da Torino. Sondata la Premier, sognato un ritorno al Paris Saint-Germain; in questo momento l'interesse concreto di un club è arrivato dal Monaco. Prima che la trattativa possa andare avanti, però, il club del Principato dovrà riuscire a qualificarsi alla fase a gironi di Champions League, come riporta Tuttosport.