Il futuro di Adrien Rabiot potrebbe non essere ancora scritto. Il centrocampista francese non è tra i calciatori in scadenza di contratto ma, nonostante questo, in estate la sua strada e quella della Juventus potrebbero separarsi. Non convincono, infatti, le recenti prestazioni e, in generale, l'apporto dato in bianconero. Secondo quanto riporta calciomercato.com, ad oggi nessun club ha mostrato interesse per il classe '95. Salvo un leggero interessamento dell'Everton in passato. L'unico campionato che potrebbe sostenere un ingaggio elevato come quello di Rabiot è la Premier League. La Juventus però, potrebbe accettare di contribuire all'ingaggio di Adrien per cederlo con un anno di anticipo rispetto alla scadenza prefissata.