L'operazione Paul Pogba è sempre più complicata, ma la Juventus vuole provarci fino alla fine. C’è anche Adrien Rabiot tra i giocatori che la Juve ha proposto al Manchester United come pedina di scambio per arrivare a Paul, valutandolo oltre 30 milioni come valore all’interno dell’operazione. La risposta arrivata da Manchester è stata di un gradimento relativo, non totale, per l'ex PSG. Lo stipendio da 7 milioni fissi di Adrien è ritenuto fin troppo esagerato dallo United che pure dovrà ritoccare il proprio monte ingaggi, ma sembra esserci margine per trattare tra le parti.