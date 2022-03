Adrien Rabiot può partire. Ma con quale destinazione? Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centrocampista francese è tra i principali indiziati a lasciare la Juve a fine stagione, considerato anche il suo pesante ingaggio, ma al momento non avrebbe molto mercato. I club inglesi che erano sulle sue tracce in passato - l'Everton su tutti - si sono defilati, ma l'unico campionato che potrebbe sostenere uno stipendio elevato come quello che l'ex PSG percepisce attualmente a Torino è la Premier League.