Adrien Rabiot è con un piede fuori dalla Juventus. Il club si è irritato in seguito al suo atteggiamento e alla sua resistenza nel tornare dalla Costa Azzurra, per questo non si opporrebbe alla cessione, che in termini economici vorrebbe dire plusvalenza e risparmio sul monte ingaggi. In Inghilterra piace molto, e stando a quanto riporta il Daily Mail, Arsenal e Everton sono le squadre maggiormente interessate al centrocampista francese. La madre-agente starebbe già lavorando da tempo per portare suo figlio in Premier League. La sensazione, è che l’avventura di Rabiot a Torino possa durare una sola stagione.