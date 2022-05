Pace in vista tra Adrien Rabiot e il PSG? Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, non è escluso che Veronique, mamma del centrocampista francese classe 1995, possa ricucire i rapporti con il club parigino nel caso in cui il giocatore finisse davvero sul mercato. La Juve, da parte sua, non lo considera incedibile, ma per acconsentire alla sua partenza dovrebbe ricevere un'offerta di almeno 15 milioni di euro. Su di lui, intanto, si sono riaccesi i fari della Premier League con Chelsea e Newcastle in pole.