La Juventus cerca un attaccante, ma vorrebbe anche rinnovare il centrocampo. La prova è Adrien Rabiot: il francese è cedibile, ma gioca sempre anche e soprattutto per mancanza di alternative. Come sottolineato da Calciomercato.com, infatti, nelle ultime 11 partite di Serie A... Allegri lo ha sempre mandato in campo!



FLOP - Adrien Rabiot ha 26 anni, è a Torino da un po', ma non ha convinto appieno. Così come Aaron Ramsey. E infatti entrambi sono cedibili. Due colpi a parametro zero che però sono rimasti in canna, nonostante le tante chance avute. E questo discorso vale soprattutto per il francese. NO AL NEWCASTLE - La Juve si libererebbe volentieri dell'ingaggio percepito da Rabiot, che ammonta a 7 milioni netti più bonus. Scadrà nel 2023, ma i bianconeri sarebbero pronti a cederlo anche a gennaio per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Il problema è che il centrocampista (e la madre, Veronique), hanno già respinto al mittente l'offerta pervenuta nelle scorse settimane, avanzata dal Newcastle. Rabiot punta in alto e a fine stagione le pretese economiche della Juve sul cartellino, a un anno di distanza dalla scadenza del contratto del nazionale francese, potrebbero abbassarsi ulteriormente. Anche se Rabiot le giocherà tutte da qui alla fine.