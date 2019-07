Sami Khedira lascerà la Juventus e in queste ore il centrocampista sta considerando le offerte che gli sono arrivate. L'ex Real Madrid interessa ad Arsenal, Fenerbache, Fiorentina e Wolves. I bianconeri stanno cercando la miglior soluzione possibile per il centrocampista che non rientra nei piani di Maurizio Sarri e che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio alla Continassa. Le richieste per il calciatore ci sono e anche la Juventus aspetta di avere un'offerta congrua per cedere il centrocampista.