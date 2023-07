Vlahovic, ma non solo. La Juve a Londra e in Inghilterra ha tanta carne al fuoco per alimentare le risorse del mercato in entrata. Come scrive il Corriere dello Sport, c'è Zakaria in rampa per la cessione, ma anche Chiesa, l’altro sacrificabile dell’attacco di Allegri, anche per colpa di un feeling mai sbocciato con il tecnico. E Federico ha fatto i conti con l’idea di cambiare aria. Ma quanto vale? La Juve parte da 60 milioni (ma a 45-50 vacillerebbe): ci sono l’Aston Villa, il Chelsea, poi Newcastle e Liverpool.