Non c'è solo il nome di Paul Pogba sulla lista della Juventus per rafforzare il centrocampo la prossima stagione. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, ci sono tre promesse nel mirino di Fabio Paratici per la prossima stagione: si tratta di Ryan Gravenberch, centrocampista di 17 dell'Ajax che fa parte della scuderia di Mino Raiola, Aourar del Lione, Tonali del Brescia e Bellingham del Birmingham, tre promesse che la Juve ha messo nel mirino per rinforzare la squadra e soprattutto dare un futuro roseo e di qualità alla linea mediana.