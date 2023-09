La Juve continua a muoversi sul mercato, almeno con le idee. A centrocampo proseguono i contatti per Pierre-Emile Hojbjerg, classe 1995, retrocesso nelle gerarchie del Tottenham di Ange Postecoglou, che piace anche all’Atletico. Tutto (o quasi) dipenderà dalla situazione del giocatore e degli Spurs a dicembre, con i bianconeri che puntano su un prestito con diritto/obbligo di riscatto, formula che al momento gli inglesi non sembrano voler valutare. Restano sott’osservazione i centrocampisti francesi Youssouf Fofana (Monaco), Manu Koné (Borussia Moenchengladbach) e Habib Diarra (Strasburgo), come riporta la Gazzetta.