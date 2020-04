1









Secondo quanto riferito da calciomercato.com la Juve per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione starebbe monitorando quattro profili diversi. Non c'è solo Paul Pogba, che resta però l'obiettivo numero uno. Dietro il francese del Manchester United c'è Aouar, centrocampista del Lione, che ha ben impressionato anche nella recente sfida in Champions League. E poi Sandro Tonali, regista del Brescia, che piace anche a Milan e Inter, e Gaetano Castrovilli, mediano tutto fantasia della Fiorentina. Questi i nomi sul taccuino del CFO bianconero Fabio Paratici.