La Juventus sta per definire la prima cessione del mercato di gennaio. Il difensore centrale classe '98 Luca Coccolo infatti è vicino al prestito alla Cremonese, dove ritroverebbe il suo ex allenatore Fabio Pecchia. Coccolo è stata una richiesta espressa del suo ex bianconero ai tempi dell'Under 23 bianconera, che alla dirigenza aveva chiesto anche Rafia, l'eroe di Coppa. Se ci sono buone possibilità che Coccolo vada in prestito alla Cremonese, difficilmente la Juve si priverà di Rafia.