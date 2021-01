Il mercato di gennaio della Juventus si sta sviluppando attorno al nodo della "quarta punta", necessaria a tamponare le carenze di organico in attacco, reparto nel quale si è rivelato necessario un nome valido per poter sostituire Morata, Dybala e Ronaldo. Come conferma Sky Sport, in seno alla società bianconera continuano le valutazioni su quale attaccante prendere. Resta vivo il nome di Gianluca Scamacca, anche se il Genoa vorrebbe trattenerlo fino a quando non trova un valido sostituto. L'altro profilo "forte" sembra ad oggi Graziano Pellè.