In attesa di capire se ci sono margini per uno scambiotra Juventus e Barcellona, i bianconeri fanno una valutazione del bosniaco: il centrocampista ha un valore tra i 60 e i 70 milioni di euro secondo Tuttosport. E proprio le valutazioni dei giocatori è il grande nodo della trattativa col club spagnolo, bloccata da Arthur che non ha nessuna intenzione di trasferirsi a Torino; dall'altra parte, Pjanic, ha detto sì al Barça e vuole rispettare la parola data.