30 milioni di euro. Questa è la cifra che serve per portare a Torino Emerson Palmieri. Il terzino sinistro del Chelsea è ancora l'obiettivo numero uno della Juventus in caso di partenza di Alex Sandro (una cessione del brasiliano potrebbe portare un'importante plusvalenza nella casse bianconere). Sarri lo conosce molto bene per averlo allenato nei Blues la stagione scorsa quando insieme hanno vinto anche l'Europa League, piace molto anche all'Inter di Conte ma la Juve non lo molla. E ora c'è anche il prezzo.