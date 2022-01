1









Dusan Vlahovic, stando alle dichiarazioni del direttore generale Joe Barone, sta rifiutando le proposte che stanno arrivando dalla Premier League. Il serbo piace alla Juventus, che vuole agire subito per non dover partecipare a un'asta la prossima estate. Le richieste dei viola sono elevate, si parla di almeno 70 milioni di euro, con i bianconeri che stanno valutando l'inserimento di contropartite (come ad esempio il cartellino di Kulusevski). Ma anche l'attaccante chiede uno stipendio alto.



800 MILA - Attualmente il capocannoniere della Serie A è l'attaccante meno pagato delle squadre che si stanno giocando l'Europa. Dusan Vlahovic percepisce 800 mila euro. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023, ma non ha alcuna intenzione di rinnovare con la Fiorentina. Il club ha cercato il dialogo, mettendo sul piatto 4 milioni netti a stagione per 5 anni, un'operazione da 40 milioni lordi: ma l'attaccante e i suoi agenti sono irremovibili: vogliono una big. 8 MILIONI - Vlahovic cerca un ingaggio da top player e chiede 8 milioni di euro netti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il suo procuratore, Darko Ristic, ha già respinto gli attacchi di Atletico Madrid,Tottenham e Manchester City. senza trascurare il Manchester City e soprattutto l'Arsenal, che era pronto a pagare 55 milioni ed abbonare il riscatto di Torreira: insomma una valutazione da 70 milioni.



PIANO B - Secondo la Rosea, se con Vlahovic non si dovesse chiudere ci sarebbe comunque un piano B. Risponde al nome di Martial, con il Manchester United che però chiede 10 milioni di euro per 6 mesi tra costo del prestito e ingaggio del giocatore.