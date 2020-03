Riccardo Orsolini resta nel mirino della Juventus. Il club bianconero ha un gentlemen agreement con il Bologna che garantisce alla Juve una corsia preferenziale vera e propria: la possibilità di acquistarlo nel 2020 o nel 2021 a cifre predefinite, 22,5 e 30 milioni. La Juve è pronta ad alzare la prima posta per premiare ulteriormente la valorizzazione di Orsolini, fino a 26 milioni di euro cash. In questa stagione Orsolini ha segnato otto gol in 28 presenze con la maglia dei rossoblu con tanto di 5 assist. La Juve è pronta a riportalo a casa. Il prezzo c'è già.