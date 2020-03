La Juve continua a seguire da vicino Paul Pogba. Il centrocampista francese è il sogno della società e dei tifosi della Juventus che non hanno mai dimenticato le qualità del "Polpo" ora definitivamente in rotta con il Manchester United che però può esercitare un'opzione per rinnovare automaticamente il contratto del centrocampista. ​Ma quanto costerebbe portare Paul a Torino la prossima estate? Come riporta Tuttosport, "se i prezzi non dovessero scendere, l’operazione Pogba costerebbe 100 milioni di cartellino e circa 30 lordi all’anno per cinque anni, totale 250 milioni di euro, commissioni escluse".