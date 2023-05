La Juventus, dopo averlo osservato da vicino nel lunch day di domenica, ora vuole a tutti i costi il trequartista dell'Atalanta Teun. Il giocatore era già stato seguito proprio da Giuntoli, che potrebbe curare la prossima campagna acquisti della Juve. Ma quanto costa? I Percassi chiedono almeno 35-40 milioni di euro, ma questo non fermerebbe Giuntoli che, come conferma Tuttosport, ha già messo Koopmeiners in cima alla lista acquisti.