La Juventus non molla Raul Jimenez, centravanti messicano del Wolverhampton. Il club inglese, però, non ha intenzione di lasciare andare facilmente la sua stella, così impone il proprio prezzo: secondo quanto riporta Tuttosport, gli Wolves accetteranno offerte per 60 milioni di euro. Una cifra considerevole, ma la Juventus dovrà comunque mettere mano al portafogli se vorrà portare a Torino un centravanti di qualità.