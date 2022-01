Il Barcellona ha di fatto annunciato che Ousmane Dembélé ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza, mettendolo sul mercato già da questo gennaio per provare a non perderlo a zero. Secondo quanto riportato dal Sun, il club blaugrana sarebbe disposto a lasciarlo partire in questa finestra di mercato per la modesta cifra di 4 milioni di euro. Chelsea e Newcastle si sarebbero quindi fiondate sul classe '97, accostato anche alla Juventus.