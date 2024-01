Lasta riflettendo sul futuro di Fabio, che potrebbe anche allontanarsi da Torino a titolo temporaneo. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport però il centrocampista classe 2003 avrebbe già ora molte pretendenti. In fila per Fabio ci sarebbero il Monza, il Sassuolo, la Salernitana e l’Udinese. Al momento nei piani della Juve non sembra esserci la cessione nemmeno a titolo temporaneo ma potrebbero esserci novità.