1









La Juventus ha da tempo aperto la caccia a un nuovo centrocampista. Paratici vuole regalare al tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, un giocatore di spessore e qualità in mezzo al campo. L'obiettivo primario, dopo il sogno Pogba, è Milinkovic-Savic. La Lazio non abbassa le proprie richieste per Milinkovic-Savic. I biancocelesti continuano a chiedere i soliti 100 milioni spaventando così le concorrenti. Solo una richiesta sui 70 milioni potrebbe portare ad una reale possibile chiusura dell’affare. Insomma, la Juve valuta la situazione e inizia confrontarsi con la concorrenza.