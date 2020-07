Eduardo Camavinga ha rapito mezza Europa. Per un giocatore del suo ruolo (mediano) è ancor più difficile elevarsi e mettersi in mostra, non avendo nelle corde, per natura e per disposizione tattica, valanghe di gol e assist. Il ragazzo del Rennes ce l’ha fatta, scomodando in primis il Real Madrid, con Zidane convinto delle doti del giocatore. Nonostante siano in pole per il classe 2002, le Merengues dovranno battere una foltissima concorrenza. Infatti, come riporta l’Equipe, il giovanissimo ragazzo è entrato nelle mire di Barcellona, Juventus, Borussia Dortmund e Bayern Monaco.