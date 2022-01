Juventus e Cagliari si incontreranno oggi per definire il passaggio di Nandez in bianconero. Lo riporta calciomercato.com:



"Nella giornata di oggi, 30 gennaio, è previsto un incontro tra la Juve e i rossoblù per discutere dell'operazione. Si tratta sulla base di un prestito con riscatto, ma non c'è intesa sulle modalità: la Juventus spinge per il diritto, il presidente del Cagliari Giulini vorrebbe inserire l'obbligo. Nell'incontro di oggi si parlerà anche della situazione di Kaio Jorge, altro possibile affare tra i due club ma non legato all'operazione Nandez. Le due piste viaggiano in parallelo senza incrociarsi. L'attaccante brasiliano classe 2002 era molto vicino al trasferimento al Granada ma nelle ultime ore la pista spagnola si è raffreddata, il Cagliari ne ha approfittato per inserirsi e proverà a capire che tipo di apertura c'è da parte della Juve. "