Lorenzo Lucca è uno dei giocatori nel mirino della Juventus per il ruolo di centravanti, soprattutto per la sua completezza: un'ottima tecnica per un attaccante della sua stazza. Il Pisa se lo gode e, come riporta la Gazzetta dello Sport, pregusta una danarosa vendita in estate. Sì, nel mercato di gennaio Lucca non dovrebbe muoversi, continuando a contribuire alla corsa nerazzurra verso la promozione in Serie A.