"Nei prossimi giornisarà a Milano e anche se non ci sono appuntamenti programmati con Federico Cherubini è ipotizzabile che i due tra mercoledì e giovedì faranno due chiacchiere sull’argomento". Così, La Gazzetta dello Sport in edicola sul possibile incontro tra Cherubini e Carnevali per parlare dell'affare Locatelli: come raccontato su IlBianconero.com , nella trattativa ci saranno certamente contropartita e una sarà Radu, pronto al 'salto' da titolare in una squadra di Serie A. Dunque, settimana calda, probabilmente decisiva. Locatelli si avvicina a grandi passi alla Juventus. E Allegri ha il suo primo colpo.