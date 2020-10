Juventus e Udinese hanno definito la situazione di Rolando Mandragora, centrocampista classe '97 attualmente infortunato. La Juve ha annunciato l'acquisto del giocatore per 10,7 milioni di euro, e lo lascerà altre due stagioni in Friuli per permettergli di recuperare dall'infortunio e riprendersi il suo posto da titolare per giocare con continuità.