La Juventus sta ancora aspettando la risposta di Adrien. Al centrocampista francese è stato proposto un contratto annuale alle stesse cifre che guadagna adesso (7 milioni più bonus), ma un sì (o un no) non è ancora arrivato. Quando ci sarà? Una risposta dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore per i bianconeri, che nel frattempo tengono viva anche la pista Frattesi oltre al bersaglio grosso, Milinkovic. Lo riporta la Gazzetta.