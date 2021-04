Mattia De Sciglio alla conquista della Francia. Il terzino si è rilanciato in prestito al Lione, che ora, secondo L'Equipe, sta pensando di riscattarlo dopo una stagione da titolare con l'ex Roma Rudi Garcia in panchina. Il giocatore si trova benissimo e non ha nessuna intenzione di tornare in Italia, nonostante il suo cartellino sia ancora di proprietà della Juventus. I club trattano la permanenza di De Sciglio a Lione sulla base di circa 3 milioni di euro, una cessione che si potrebbe mettere in piedi in poco tempo.