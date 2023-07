Dove andrà Leonardo Bonucci? L'ormai ex capitano bianconero non fa più parte del progetto tecnico della Juve di Allegri e cerca squadra. I bookmakers danno come destinazione più probabile per Bonucci la Lazio di Sarri, quota di 1.85. E le altre opzioni? L'alternativa all'approdo in biancoceleste è l'Inter di Simone Inzaghi, quotato 5.