Federicospera ancora in una chiamata della Juventus. Il centrocampista vorrebbe fare ritorno a Torino, città a cui è ancora molto legato. Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport dopo che l'Udinese non apre le trattative per l'ex Pereyra e l'affare che può portare a Giacomo Bonaventura sembra essere molto complesso. L'esterno del Toronto potrebbe tornare un nome caldo negli uffici della Continassa. Si parlerebbe di un prestito per i prossimi sei mesi, quindi fino al termine della stagione, sono attese evoluzioni nei prossimi giorni.