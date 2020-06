Sono 80 i milioni che il Psg è pronto a mettere sul piatto per. Sul centrocampista della Lazio c'è da tempo anche la Juventus che però ancora non ha mai affondato il colpo. Secondo quanto riporta L'Equipe però il ds dei francesi Leonardo fa sul serio, e sta preparando una super offerta per portare a Parigi la coppia Milinkovic-Marusic. La Lazio, però, non si smuove dalla richiesta di 100 milioni per il centrocampista serbo.