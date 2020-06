La Juventus sta seguendo da tempo, il classe 2000 che il Valencia ha messo in vetrina nell'ultima stagione. I bianconeri però non hanno mai presentato una vera e propria offerta e così gli spagnoli stanno trattando con l'Arsenal per uno scambio nel quale può essere inserito proprio Ferran Torres: secondo fichajes.com, l'idea sull'asse Valencia-Londra è quella di uno scambio con Dani Ceballos, con la Juventus che quindi vedrebbe sfumato un obiettivo.