La Juventus lo segue da tempo e l'ha affrontato anche in Champions League, ma in pole perc'è il Bayern Monaco. A riportarlo è il Telegraph, secondo il quale Juve e Chelsea sarebbero un passo indietro rispetto al club tedesco. Il gioiellino del Bayer Leverkusen potrebbe quindi rimanere in Bundesliga, andando a giocare nel miglior club del campionato tedesco. Classe '99, nelle ultime partite è stato provato da falso nueve con ottimi risultati.