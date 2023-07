Tra i big che potrebbero essere ceduti dalla Juve c'è Federico Chiesa, per cui sono arrivati diversi sondaggi dalla Premier League. E potrebbero essere giorni importanti da questo punto di vista considerando che Giovanni Manna andrà in Inghilterra in settimana e potrebbe ascoltare anche eventuali offerte per l'esterno italiano. La Juve, come ricorda il Corriere dello Sport, chiede 60 milioni ma per ora le squadre che si sono interessate (Aston Villa, Newcastle, Liverpool) ma anche lo stesso Bayern Monaco, ragionano su cifre più basse, intorno ai 40 milioni.