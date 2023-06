La Salernitana non ha riscattato Nicolussi Caviglia per 8,5 milioni di euro ma il club campano ha comunque intenzione di provare ad acquistare il centrocampista di proprietà della Juventus. Una strategia con la speranza di spendere un po' meno rispetto agli otre 8 milioni del riscatto. Potrebbe esserci quindi un nuovo incasso per i bianconeri,