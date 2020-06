Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, la Juventus starebbe pensando al clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, al posto di Maurizio Sarri, sempre più in difficoltà, per la prossima stagione. Nel frattempo l'allenatore italiano sarebbe già stato contattato dal Paris Saint-Germain di Leonardo. La sconfitta nella finale di Coppa Italia ha messo Sarri in una posizione di difficoltà, ed ecco che tornano le voci sul grande ex, che solo risultati positivi potranno zittire.