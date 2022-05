In entrata e in uscita, questione di incastri. Dalle parti della Continassa si lavora per il mercato estivo e grandi novità sono attese sul fronte attacco. Secondo quanto riporta Tuttosport, con Morata di ritorno all'Atletico Madrid e Kean che potrebbe diventare un obiettivo del Psg, nei prossimi giorni potrebbe decollare la pista che porta a Giacomo Raspadori.