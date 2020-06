Dalla Francia ne sono sicuri, il Paris Saint-Germain ha messo tra le priorità l’acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che avrebbe mostrato gradimento per l’interesse. Tuttavia, i biancocelesti non hanno paura e si sono già messi al riparo da qualsiasi attacco. Come riporta Calciomercato.com, la Lazio avrebbe già fatto firmare ‘segretamente’ a Milinkovic il rinnovo di contratto fino al 2024, portando l’ingaggio a 3 milioni di euro più bonus. Una mossa strategica che lo blinda, e fortifica la posizione del presidente Lotito. Non cederebbe il serbo neanche per 100 milioni di euro alla Juventus, diretta rivale e sempre interessata al classe ’95, qualora il Psg volesse avviare ufficialmente una trattativa, la cifra del cartellino rimarrebbe quella.