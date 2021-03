Moise Kean da una parte, Mauro Icardi dall’altra. Il primo ha soffiato il posto al secondo nella prima parte della stagione del Paris Saint-Germain, complici sia le sue strepitose prestazioni sia gli infortuni dell’argentino. Il secondo rincorre, alla ricerca della via del gol che tantissime volte ha percorso in carriera. Entrambi accomunati dalla Juventus, con accezioni passate e future. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il club parigino ha le idee chiare per i suoi due attaccanti: mettere sul mercato Icardi e lavorare al riscatto di Kean, in prestito secco dall’Everton.