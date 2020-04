1









Mattia De Sciglio è stato ad un passo dal Paris Saint-Germian. Nel mercato invernale era stato inserito in uno scambio con Kurzawa, poi sfumato all’ultimo momento, ma non è detto che questa sia stata l’unica occasione in cui il terzino della Juventus venga trattato dai parigini. Il ds Leonardo lo stima da tempo e lo valuta per il futuro, ma al contempo vaglia altre alternative. Stando a quanto riporta RMC Sport, il Psg avrebbe messo nel mirino Sergio Reguilon, giocatore di proprietà del Real Madrid ed attualmente in prestito al Siviglia.