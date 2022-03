La stagione della Juve è entrata ufficialmente nel rush finale e questi due mesi saranno fondamentali per il prosieguo della stagione. Ma dalle parti della Continassa si continua inevitabilmente a pensare anche alla stagione che verrà ed ecco che la società bianconera starebbe già sondando il terreno per diversi obiettivi finiti sul taccuino di Arrivabene e Nedved. Uno dei giocatori che nella passata estate era stato accostato alla Vecchia Signora è l'esterno del Barcellona Ousmane Dembelè, il quale sembra essere arrivato ai minimi rapporti con il club spagnolo. In queste ore però, starebbe circolando una notizia che potrebbe cambiare nuovamente gli scenari, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano iberico Sport, il club Blaugrana sarebbe disposto a fare retrofront e a prendere in considerazione l'ipotesi di prolungare i rapporti con l'ex Dortmund, a patto che il suo entourage rinunci però al bonus sulla firma.