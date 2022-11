Dopo il divorzio imminente avvenuto tra Rick Karsdorp e la Roma, la Juventus ha iniziato a fiutare la situazione per capire se ci sono reali margini per una trattativa. Nella giornata di oggi sarebbero emerse delle novità, perché stando a quanto riportato da Calciomercato.com, i bianconeri avrebbero avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. La speranza di Madama è quella di ottenerlo in prestito fino al termine della stagione.