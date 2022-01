1









Il possibile addio di Morata, destinazione Barcellona, sembra ormai essere una storia chiusa. A meno di sorprese, il centravanti spagnolo dovrebbe finire la stagione a Torino, con la prospettiva di conquistarsi il riscatto e legarsi in maniera ancora più stretta con la Juventus. L'infortunio di Chiesa, però, ha scombinato i piani e, adesso, alla Continassa si ragiona su profili che possano incrementare i numeri in fase di finalizzazione e, allo stesso tempo, coprire lo slot lasciato vuoto dall'esterno Campione d'Europa. Il profilo che sembra rispondere a questo tipo di esigenze è Anthony Martial, in rotta con Rangnick e il Manchester United. A raccontare le ultime su questa pista, è calciomercato.com:



"Uno dei profili che stanno valutando in casa bianconera è quello di Anthony Martial, da 7 anni al Manchester United ma in questa stagione, finora, ha totalizzato appena dieci presenze e un gol partendo quasi sempre dalla panchina. (...) Né troppo esterno, né attaccante centrale. Con l'infortunio di Chiesa e la caccia a una prima punta, Martial potrebbe diventare una via di mezzo da schierare sia sulla fascia che al centro. Alla Continassa valutano e riflettono, senza escludere anche la pista prima punta: il nome caldo è sempre quello di Mauro Icardi per il quale proseguono i contatti, i bianconeri prendono tempo su Aubameyang e le piste Vlahovic e Scamacca rimangono sempre complicate. "