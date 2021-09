Sia per i conti, sia per programmazione: la Juventus continua a tenere gli occhi ben aperti sui giovani talenti. L'ultimo finito nel mirino di Cherubini e della squadra di mercato bianconera sarebbe, secondo La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Lucca, attaccante di 21 anni in forza al Pisa che ha già collezionato ​4 gol in 5 presenze. A favorire le trattative, il fatto che l'uomo mercato del Pisa sia Claudio Chiellini, fratello di Giorgio ed ex dirigente della Juventus.